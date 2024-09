Vuelta a España 2024, tappa di oggi (6 settembre): percorso, orari, tv. È il giorno di Roglic in rosso?

Inizia finalmente il weekend conclusivo e dunque allo stesso tempo decisivo per la Vuelta a España 2024, un arrivo in salita che risulterà durissimo. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio con percorso, altimetria favoriti e programma.

PERCORSO

Sarà una tappa discretamente lunga, ma decisamente esplosiva soprattutto per le caratteristiche del finale. Si partirà da Logroño per arrivare all’Alto de Moncalvillo dopo 173.2 chilometri e 2600 metri di dislivello. Prima parte che sarà praticamente tutta in pianura o in falsopiano leggermente a salire, prima del GPM di terza categoria del Puerto de Pradilla posto a metà percorso (5.2 km al 4.8%). Seconda parte che sarà tutta a favore fino al traguardo volante di Ventosa dal quale comincerà la salita finale dell’Alto de Moncalvillo: 8.6 km all’8.9% e picchi al 16%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Gli occhi saranno puntati tutti su Primoz Roglic. Lo sloveno è il favorito per la tappa odierna, il favorito per la Vuelta e sicuramente l’uomo più atteso nella frazione odierna: può infatti staccando di pochissimo l’attuale Maglia Rossa Ben O’Connor, andare a vestire il simbolo del primato. Se dovessimo guardare alle precedenti uscite anche Enric Mas è brillantissimo in salita e, visto l’ascesa finale, può provare a lanciare uno scalpo al rivale iberico. Sempre in casa spagnola occhio a Mikel Landa che ha voglia di rinasciata dopo la giornata di ieri.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

19a tappa – Venerdì 6 settembre



Logroño-Alto de Moncalvillo (173.2 km)

Orario partenza ufficiale: 13.29

Orario arrivo stimato: 17.19

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport