Vuelta a España 2024, tappa di oggi (3 settembre): percorso, orari, tv. Arrivo in salita durissimo

Si riparte verso il gran finale della Vuelta a España 2024. In scena oggi la sedicesima tappa, che apre la terza settimana: arrivo in vetta a Lagos de Covadonga che può sicuramente sconvolgere la classifica generale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Saranno 181.3 chilometri da Luanco a Lagos de Covadonga con oltre 4000 metri di dislivello complessivi. Saranno ben tre i GPM, uno più duro dell’altro: la prima salita sarà quella di Mirador del Fito (7.1 km al 7.9% e picchi al 12%). Poi la discesa, un piccolo strappetto e si risalirà verso Collada Llamena (7.6 km al 9.3% e massime al 14% nella parte centrale della salita). Lunga discesa, il traguardo volante di Cangas de Onis e poi la salita finale di Lagos de Covadonga (12.5 km al 6.9% e massima del 16%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Primoz Roglic è sicuramente l’uomo più atteso, lui che ha già trionfato alla Vuelta su questa ascesa nel 2021. L’obiettivo è sicuramente quello di vincere la tappa e provare a ribaltare la classifica generale, magari scalzando già dalla leadership la Maglia Rossa Ben O’Connor, che continuerà ovviamente a correre sulla difensiva. Il terzo incomodo è certamente un Enric Mas apparso molto brillante in salita in queste prime due settimane: l’iberico punta al podio finale e ad un successo parziale.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

16a tappa – Martedì 3 settembre

Luanco-Lagos de Covadonga (181.3 km)

Orario partenza ufficiale: 12.59

Orario arrivo stimato: 17.18

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 12.30

Diretta live testuale: OA Sport