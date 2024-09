Vuelta a España 2024: Stefan Kueng vince a Madrid nella cronometro davanti al trionfatore Roglic. Terzo Cattaneo

Chiusura in grande stile per la Vuelta a España 2024: ventunesima ed ultima tappa che ha visto una cronometro individuale sulle strade della Capitale. A sfrecciare nella prova contro il tempo velocissima in quel di Madrid è l’elvetico Stefan Kueng: il campione svizzero domina la gara, per l’uomo della Groupama – FDJ seconda vittoria in stagione dopo il campionato nazionale. Per lui primo trionfo in un Grande Giro, quindi un super colpaccio.

26.28,37 il tempo dello svizzero alla media di 55.755 km/h lungo i 24,6 km di gara, praticamente volati. Nessuno si è avvicinato: il primo degli inseguitori è stato un rivale di lusso, la Maglia Rossa Primoz Roglic che conquista il quarto trionfo in terra iberica, il quinto Grande Giro in carriera (va aggiunto anche un Giro d’Italia). Per lo sloveno della RedBull Bora-hansgrohe 30” di ritardo al traguardo.

L’Italia esce da questa cronometro a testa altissima: Mattia Cattaneo chiude terzo a 41”, mentre quarto è la sorpresa Filippo Baroncini che termina a 43” dalla vetta. Tra i primi quindici anche Edoardo Affini, dodicesimo, e Marco Frigo, tredicesimo.

Doveva esserci battaglia finale per il podio, ma non è cambiato nulla in chiave classifica generale. Seconda piazza per un eccezionale Ben O’Connor, che ha sognato a lungo anche il trionfo, per poi accontentarsi di una super piazza d’onore, chiude la top-3 Enric Mas che soffre nella prova contro il tempo ma non si fa scavalcare da Richard Carapaz.