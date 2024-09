Vuelta a España 2024, Stefan Kung: “Ho lavorato a lungo per vincere una tappa in un Grande Giro: ora i Mondiali”

Giornata di gloria per Stefan Kung a Madrid nell’ultima tappa della Vuelta a España 2024: l’elvetico ha dominato in lungo e in largo la cronometro e ha vinto la sua prima frazione della carriera in un Grande Giro. Una prestazione davvero fantastica che gli può dare fiducia per gli ultimi appuntamenti della stagione, Europei e i Mondiali in casa.

Ecco le sue parole a caldo dopo il bel successo: “È incredibile. Ho lottato per vincere una tappa in un Grande Giro per molto tempo. Volevo davvero questa vittoria oggi e sapevo che con questo percorso avrei dovuto dare il massimo e tenere duro fino alla fine. È quello che ho fatto, ho sofferto molto oggi, ma penso che tutti abbiano fatto lo stesso alla fine di questa Vuelta durissima. E sono così felice di aver ottenuto questa vittoria. Ci è voluto molto tempo”.

Prosegue: “È sempre bello quando vinci con più di mezzo minuto. Dimostra che sei assolutamente il migliore, non è stato un caso. È davvero bello e finalmente ripaga tutto il lavoro che facciamo come squadra, che facciamo insieme a Wilier per sviluppare la bici. Abbiamo lavorato duramente. Cerco sempre di essere professionale, cerco sempre di ottenere il massimo dalle mie prestazioni. È una bella sensazione. Ci sono molte grandi cronometro individuali in arrivo e voglio mantenere questo stato di forma. Penso anche che la Vuelta sia stata per me la migliore preparazione possibile per i Mondiali di casa, perché saranno duri anche quelli“.