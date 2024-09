Vuelta a España 2024, lunedì 2 settembre il secondo giorno di riposo. Quando si riparte e altimetria della prossima tappa

La Vuelta a España 2024 si ferma per la seconda giornata di riposo. Lunedì 2 c’è la pausa e poi si ricomincerà martedì 3 con una tappa infuocato e con una giornata che può segnare una svolta definitiva nella lotta alla Maglia Rossa. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, l’altimetria e il programma della sedicesima tappa.

PERCORSO SEDICESIMA TAPPA

L’inizio della terza settimana della Vuelta è tostissimo. Sarà una sedicesima tappa durissima. Si comincia subito con una serie di saliscendi, poi arriva il GPM di prima categoria del Mirador del Fito. Poi discesa, altri piccolo strappetto e poi nuovamente altra scalata di prima categoria verso Collada Llamen. Successivamente un’altra discesa importante che porta ad una scalata vertiginosa a Lagos de Covadonga

ALTIMETRIA SEDICESIMA TAPPA

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

16a tappa – Martedì 3 settembre

Luanco – Lagos de Covadonga (181.5km) Orario partenza ufficiale: 12.50 Orario arrivo stimato: 17.20

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 14.30

Diretta live testuale: OA Sport