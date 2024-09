Vuelta a España 2024, la tappa di domani Villarcayo-Picón Blanco: percorso, altimetria, orari, tv

Siamo arrivati alla resa dei conti di questa 79a edizione della Vuelta a España. Oggi ci sarà una frazione tosta con l’arrivo all’Alto de Moncalvillo e domani ci sarà una tappa ancora più dura che sarà sicuramente decisiva per le sorti di questa corsa roja e vedrà i protagonisti darsi battaglia.

PERCORSO

Sarà una delle tappe più dure dell’intera Vuelta: si parte da Villarcayo per arrivare a Picón Blanco dopo 172 chilometri e oltre 5000 metri di dislivello. In tutto ci saranno sette gran premi della montagna, il primo da affrontare sarà Las Estacas de Trueba dopo poco più di 30 km (9.2 km al 3.1%). Discesa e si salirà subito verso Puerto de la Braguía (5.8 km al 5.9%). Nuovamente breve discesa per affrontare il seconda categoria dell’Alto del Caracol (10.8 km al 5.4%). Ancora discesa e in rapida successione i corridori dovranno scalare il prima categoria del Portillo de Lunada (14 km al 6.1%) e il seconda categoria di Portillo de la Sia (7.2 km al 6.1%). Si chiuderà con due salite di prima categoria: Puerto de los Tornos (11.3 km al 6%) e il Picón Blanco a chiudere (7.9 km al 9.1% e picchi al 17/18%).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

20a tappa – Sabato 7 settembre



Villarcayo-Picón Blanco (172 km)

Orario partenza ufficiale: 13.06

Orario arrivo stimato: 17.17

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 12.30

Diretta live testuale: OA Sport