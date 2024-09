Vuelta a España 2024, la tappa di domani Luanco-Lagos de Covadonga: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo il giorno di riposo, la Vuelta a España 2024 riparte subito domani con un’altra tappa durissima e con un arrivo ormai classico in queste edizioni della Corsa Roja, ossia a Lagos de Covadonga. Sarà ancora spettacolo tra O’Connor e Roglic, separati in classifica generale da poco più di un minuto.

PERCORSO

Saranno 181.3 chilometri da Luanco a Lagos de Covadonga con oltre 4000 metri di dislivello complessivi. Saranno ben tre i GPM, uno più duro dell’altro: la prima salita sarà quella di Mirador del Fito (7.1 km al 7.9% e picchi al 12%). Poi la discesa, un piccolo strappetto e si risalirà verso Collada Llamena (7.6 km al 9.3% e massime al 14% nella parte centrale della salita). Lunga discesa, il traguardo volante di Cangas de Onis e poi la salita finale di Lagos de Covadonga (12.5 km al 6.9% e massima del 16%).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

16a tappa – Martedì 3 settembre

Luanco-Lagos de Covadonga (181.3 km)

Orario partenza ufficiale: 12.59

Orario arrivo stimato: 17.18

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.30 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 12.30

Diretta live testuale: OA Sport