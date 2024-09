Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: ultima cronometro, chance per gli specialisti. Ma occhio a Roglic..

Passerella finale per la Vuelta a España 2024. La corsa spagnola si chiude così come si è aperta, con una cronometro: stavolta più lunga, di 24,5 chilometri, che si sviluppa interamente nella capitale Madrid. Anche questa però strizza l’occhio agli specialisti, che cercheranno di prendersi un’ultima soddisfazione.

A Lisbona fu Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ad esultare e anche quest’oggi potremmo rivedere lo statunitense sorridere. Ieri si è risparmiato nel tappone del Picon Blanco, probabilmente proprio in vista della crono odierna. Anche Mathias Vacek (Lidl-Trek) e Stefan Kung (Groupama-FDJ) combatteranno strenuamente per giocarsi il successo.

Stesso discorso di McNulty si può fare per Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), anche lui risparmiatosi parecchio, come Bruno Armirail (Decathlon-AG2R La Mondiale) ed Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike), quinto nella prima frazione. Da non escludere a priori Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe): lo sloveno potrebbe voler festeggiare con un successo la sua quarta Vuelta.

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELL’ULTIMA TAPPA

***** Stefan Kung

**** Primoz Roglic, Brandon McNulty

*** Mathias Vacek, Mattias Skjelmose, Edoardo Affini

** Jay Vine, Bruno Armirail, Florian Lipowitz, Mauro Schmid

* Victor Campenaerts, Filippo Baroncini, Adam Yates, Ben O’Connor