Vuelta a España 2024, il borsino della tappa di oggi: showdown sul Picon Blanco, Roglic per mettere il punto esclamativo

Tempo di showdown alla Vuelta a España 2024. Arriva la tappa regina della corsa spagnola, la Villarcayo-Picon Blanco: sono 172 chilometri senza respiro, con sette GPM che potranno essere cruciali per l’economia della classifica generale. Che al momento però appare appannaggio di uno e uno solo, Primoz Roglic.

Il capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe è stato il dominatore ieri sull’Alto de Moncalvillo. Con una prestazione maiuscola è riuscito a strappare la maglia rossa a Ben O’Connor (Decathlon-AG2R-La Mondiale) e ha quasi due minuti di vantaggio sull’australiano. Non sembra esserci nulla tra lui e il quarto successo finale alla Vuelta. E rimane il favorito per il quarto successo parziale della sua corsa: quando i capitani si sono giocati la tappa, ha sempre avuto ragione lui.

Chi è apparso ieri con una condizione scintillante è David Gaudu: il capitano della Groupama-FDJ ha attaccato a più riprese ieri e potrebbe anche provare la sortita, ‘forte’ dei 4’33” di ritardo dalla maglia rossa e potrebbe dunque provare ad attaccare con un leggero spazio. Enric Mas (Movistar) e Richard Carapaz (ED Education-Easypost) sono apparsi un po’ in ritardo. Un po’ più dietro Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) e Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers).

Ma potrebbe anche svolgersi una ‘doppia corsa’, con la fuga che potrebbe prendere il largo sin dalle prime battute. Marc Soler (UAE Team Emirates) è il favorito per provarci, lui che vuole punti per la classifica GPM, e potrebbe essere accompagnato dal solito Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), anche se per lui è una frazione troppo difficile. Possibile anche lo spazio per uomini lontani dalla top 10, in primis Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan) e Guillaume Martin (Cofidis).

VUELTA A ESPAÑA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA VENTESIMA TAPPA

***** Primoz Roglic

**** David Gaudu, Enric Mas

*** Richard Carapaz, Mattias Skjelmose, Sepp Kuss, Carlos Rodriguez

** Mikel Landa, Adam Yates, Eddie Dunbar, Marc Soler, Felix Gall, Aleksandr Vlasov

* Guillaume Martin, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Cristian Rodriguez, Einer Rubio, Ben O’Connor