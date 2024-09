Vuelta a España 2024, il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana: Roglic in crescita, occhio a Mas

Terminata la seconda settimana alla Vuelta a España 2024: andate in scena le prime quindici tappe, oggi l’ultimo giorno di riposo prima del gran finale verso Madrid. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti in chiave classifica generale.

CHI SALE

Primoz Roglic: era il grande favorito ad inizio Vuelta e, ad oggi, resta ancor di più il papabile numero uno alla Maglia Rossa. Non è ancora costante, è sicuramente lontano dal 100% della condizione, visti i tanti problemi fisici avuti durante la stagione, ma appare un gradino sopra tutti gli altri e nella settimana conclusiva può sicuramente andarsi a prendere l’ennesimo titolo in Spagna.

Enric Mas: in salita è apparso l’unico che può provare a dare del filo da torcere allo sloveno. L’iberico della Movistar è apparso spesso brillante quando la strada sale, ma non è ancora riuscito a concretizzare. Difficile battere Roglic, ma per il podio è sicuramente in piena corsa.

Ben O’Connor: le tappe passano, i giorni al termine sono sempre meno e l’australiano è sempre in Maglia Rossa. Il distacco però si sta assottigliando nei confronti di Roglic. L’obiettivo vero e proprio potrebbe essere il podio, ma fino a quando è leader può sicuramente continuare a sognare.

CHI SCENDE

Mikel Landa: ci si sarebbe aspettato forse qualcosa in più dal veterano spagnolo negli ultimi arrivi in salita durissimi, perfetti per le sue caratteristiche. A Cuitu Negru ha provato ad attaccare e invece si è ritrovato a correre sulla difensiva. È quinto nella generale e il podio non è così scontato, anzi.

Carlos Rodriguez: visti i pochi corridori di lusso presenti in questa Vuelta avrebbe potuto recitare il ruolo da assoluto protagonista. Il capitano della Ineos Grenadiers invece soffre in salita, scende in ottava posizione ed addirittura perde anche la Maglia Bianca della classifica dei giovani.

Adam Yates: era rientrato nella lotta per la generale al termine della prima settimana, ora è di nuovo crollato fuori dalla top-10.