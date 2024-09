Vuelta a España 2024, Ben O’Connor gongola: “Ho smentito tutti coloro che speravano perdessi la maglia rossa”

Ben O’Connor smentisce tutti e riesce a mantenere la maglia rossa alla Vuelta a España 2024 nella tappa con arrivo al terribile Cuitu Negru. L’australiano si è difeso alla grande e ha limitato i danni nei confronti di Primoz Roglic, mantenendo 1’03” di vantaggio sullo sloveno dopo la penalizzazione di 20″ di quest’ultimo.

Queste le sue parole al termine della tappa: “Sì, sono ottimista dopo la tappa di oggi. Immagino di aver smentito le persone che si aspettavano che perdessi la maglia. Ho avuto una giornata piuttosto buona. È un peccato che alla fine abbia ceduto qualcosa, ma è stata una delle salite più dure nel finale che abbia fatto, veramente impressionante! C’è stato un solo attacco, quello di Primoz [Roglic], davvero pazzesco, poi è stata una salita uomo contro uomo tra me e lui. Ti sentivi come se non stessi andando da nessuna parte, non riuscivi a vedere nulla con la nebbia e sembrava non si andasse avanti”.

Prosegue: “È stata dura. Sono ancora in testa, quindi va bene. Domani mi riposerò, cercherò di sfruttare al massimo questa giornata poi affronterò Lagos de Covadonga martedì. Sono orgoglioso, da dieci giorni sono in rossa. È piuttosto speciale, significa quasi la metà del percorso da leader. Posso essere felice con me stesso, felice con i ragazzi e penso che sia davvero un momento magico per me“.