VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della diciottesima tappa: Berrade vince in solitaria, Landa perde oltre tre minuti

Urko Berrade esulta alla Vuelta a España 2024. Il ciclista iberico porta la terza vittoria alla Equipo Kern Pharma nella corsa di casa a Maetzu, nel parco naturale di Izki, trionfando dopo essere entrato in una fuga di quarantadue uomini ed essere scattato negli ultimi cinque chilometri, beffando il campione svizzero Mauro Schmid.

Per quanto riguarda la classifica, c’è un po’ di maretta tra i capitani. Richard Carapaz prova ad accendere la miccia ma senza successo, con Ben O’Connor che fa buona guardia e difende la maglia roja. A farne le spese in questa giornata è Mikel Landa, che perde contatto in salita e arriva con un ritardo di 3’20”.

E in questa situazione, ne fa le spese Mattia Cattaneo. A poco più di dieci chilometri dal traguardo, con la corsa ormai compromessa per l’iberico, l’ammiraglia della T-Rex Quick Step ha imposto all’azzurro di rallentare e aspettare il proprio capitano, senza avere la possibilità di giocarsi le proprie carte per una vittoria.