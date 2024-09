VIDEO Vuelta a España 2024, l’arrivo della 19a tappa: Roglic si prende tappa e maglia

Un dominio assoluto quello messo in scena oggi da Primoz Roglic sull’Alto de Moncalvillo. Lo sloveno, infatti, ha vinto alla grande la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2024, grazie ad una azione finale davvero da fuoriclasse. La caccia alla ennesima Maglia Roja, quindi, è sempre più dalla sua parte.

Primoz Roglic con il successo odierno ha completato la rimonta su Ben O’Connor e si è preso la maglia di leader a due frazioni dal termine. In estrema difficoltà l’australiano a cui si è spenta la luce nell’ultimo chilometro e il distacco dal capitano della Red Bull Bora-Hansgrohe è 1’49”: mantiene la seconda posizione, ma dovrà difendere il podio domani nel tappone con arrivo al Picón Blanco.

Lo stesso Roglic è quindi balzato al comando della classifica generale, dove ora può fare affidamento su un vantaggio di 1’54” nei confronti dell’australiano Ben O’Connor. Andiamo, quindi, a rivedere l’ultimo chilometro della tappa odierna con l’apoteosi dello sloveno.

It was only a matter of time. Relive the LAST KM thanks to @CarrefourES!

Era solo cuestión de tiempo para Primoz. ¡Revive el ÚLTIMO KM gracias a @CarrefourES!#LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UfKR1uVIVk

