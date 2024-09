VIDEO New Zealand, il crollo della barca dalla gru: le immagini dell’incidente e i danni

Giovedì sera Team New Zealand ha dovuto fare i conti con un brutto incidente occorso alla propria barca: a causa di un guasto, la gru che stava svolgendo le operazioni di alaggio ha avuto un cedimento e lo scafo è caduto rovinosamente. La ribattezzata Taihoro si trovava in perpendicolare sull’invaso e la struttura ha parzialmente attutito l’impatto, ma l’AC75 ha toccato terra con i foil.

Lo shore team si erano messo immediatamente al lavoro per valutare l’entità dei danni e per iniziare a riparare la barca. Si temeva un lungo stop per i detentori della America’s Cup e invece la criticità si è rivelata meno grave del previsto, la barca è stata riparata nell’arco di un giorno e già ieri Peter Burling e compagni erano in acqua a Barcellona.

La sfida con Orient Express, nell’ambito del round robin della Louis Vuitton Cup, non si è svolta perché i francesi si sono ritirati prima della partenza e dunque bisognerà aspettare oggi con i confronti previsti contro American Magic e Alinghi per capire se lo scafo del Defender sta davvero bene.

Nel frattempo la testata neozelandese Stuff ha pubblicato un video dell’incidente che, in effetti, è sembrato meno impattante di quanto si era detto, anche se i foil hanno pesantemente sbattuto sulla struttura. Il rumore dell’impatto è stato fragoroso e si è sentito nitidamente anche in lontananza.

