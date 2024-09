VIDEO Jay Vine cade ed arriva insanguinato al traguardo nella cronometro dei Mondiali

Un’annata da dimenticare per Jay Vine, dove la sfortuna e le cadute si sono opposte alla voglia di esplodere definitivamente nel ciclismo che conta. L’australiano in primavera ha rischiato la vita al Giro dei Paesi Baschi, ricoverato d’urgenza con una vertebra cervicale fratturata, ma è riuscito a riprendersi al meglio.

Oggi però, dopo la forma ritrovata e la bellissima Maglia a Pois di re degli scalatori alla Vuelta, ancora l’asfalto ed il sangue a colpire il corridore della UAE Emirates, classe 1995.

L’oceanico stava disputando una cronometro eccezionale ai Mondiali in Svizzera, trovandosi per larghi tratti in zona podio, poi è finito a terra, continuando nella sua prova con coraggio e chiudendo, coperto da una maschera di sangue, al quinto posto.

VIDEO L’ARRIVO AL TRAGUARDO DI JAY VINE AI MONDIALI