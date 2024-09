Vavassori: “Una vittoria di gruppo, colte le occasioni”. Bolelli: “Bravi a rispondere nel momento chiave”

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha così conquistato il secondo successo nella fase a gironi della Coppa Davis, dopo quello ottenuto due giorni fa contro il Brasile con il medesimo punteggio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno regalato il punto decisivo nella sfida odierna, regolando Sander Gillé e Joran Vliegen in due set. La nostra Nazionale ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle Finals, ma occorrerà battere l’Olanda o sperare in un ko del Belgio contro il Brasile (una sconfitta per 2-1 contro i tulipani e un successo dei belgi per 2-1 porterebbero alla conta del quoziente set e del quoziente game).

Simone Bolelli ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Un grandissimo match da parte di entrambi, era difficile rispondere ma la nostra bravura è stata quella di tenere alta la percentuale di prime e di sfruttare la prima occasione. Non li abbiamo fatti giocare in risposta e nei momenti chiave siamo riusciti a rispondere noi: quella è stata la chiave per farcela, loro servivano davvero molto bene. Domenica sarà un altro match: veniamo da due vittorie che ci danno grande fiducia. Il nostro vantaggio è il pubblico: siamo tanti contro pochi“.

Andrea Vavassori ha manifestato grande gioia per il risultato odierno: “Grazie al pubblico, per me era difficile. Sapevamo che in questo girone c’erano coppie forti, oggi abbiamo alzato il livello. Soamo stati bravi a cogliere le occasioni: nel primo set un tie-break pazzesco, nel secondo abbiamo piazzato quattro risposte buone insieme. La cosa positiva nostra è che siamo un gruppo unito: Berrettini è stato bravissimo, ha tirato fuori tutte le energie; Cobolli era all’esordio ed è andato al terzo set. Questa è una vittoria di gruppo”.