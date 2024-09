US Open 2024: Zverev a caccia dei quarti, gli USA sognano con Fritz, Tiafoe e Nakashima. Vavassori impegnato con Bolelli ed Errani

Dopo la clamorosa uscita di Novak Djokovic, Alexander Zverev è diventato il principale favorito per accedere alla finale dello US Open 2024 nella parte bassa del tabellone. Il tedesco cerca oggi un posto nei quarti di finale, ma dovrà stare attento ad un ispiratissimo Brandon Nakashima. L’americano è già al miglior risultato nello Slam di casa e sta vivendo una settimana da sogno, come dimostrano le convincenti vittorie contro Rune e Musetti. Oggi cerca lo scalpo ancora più importante.

Sono tanti i match belli di questa giornata e tra questi c’è quello tra il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Taylor Fritz, due che possono assolutamente considerarsi degli outsider di lusso per la vittoria finale. Chi sta giocando benissimo è Grigor Dimitrov, ma il bulgaro deve aumentare ulteriormente il suo livello contro un Andrey Rublev che appare davvero in palla a New York. Nel lotta per la finale ci sono anche loro e spera di esserci anche un Alexei Popyrin che sta vivendo un mese da sogno prima con la vittoria del 1000 di Montreal e poi con il capalavoro contro Djokovic. Ora per l’australiano una delicatissima sfida con un Frances Tiafoe che anche lui sa di avere davanti una grande occasione.

Nel tabellone femminile spicca assolutamente il derby americano tra Coco Gauff ed Emma Navarro. Una sfida tutta da vivere e che promette decisamente scintille. Torna in campo Aryna Sabalenka e la numero due del mondo se la vedrà con la belga Elise Mertens. Sfida decisamente complicata per la cinese Qinwen Zheng, che affronta la croata Donna Vekic. Punta ai quarti di finale anche Paola Badosa e la spagnola dovrà prima superare le cinese Wang Yafan.

C’è un po’ di Italia anche nei tornei di doppio ed il fattore comune è rappresentato da Andrea Vavassori. Nel tabellone maschile il piemontese, in coppia con Simone Bolelli, sarà impegnato agli ottavi in una sfida decisamente complicata con i tedeschi Krawietz/Puetz. Nel torneo di doppio misto, invece, Vavassori gioca con Sara Errani e la coppia azzurra cerca un posto nei quarti contro gli americani Mateas/McDonald