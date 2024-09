US Open 2024, Navarro elimina Gauff nel derby americano. Vince Sabalenka, avanti Badosa e Zheng

Si sono delineati i primi quarti di finale nel tabellone femminile dello US Open 2024. Tra le migliori otto non ci sarà la campionessa in carica, visto che Coco Gauff è stata sconfitta nel derby americano da Emma Navarro. Prestazione straordinaria della numero dodici del mondo, che si è imposta con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 dopo due ore e un quarto di gioco. Una partita che sembrava in pienissimo controllo di Navarro, avanti di un set ed un break, ma Gauff è riuscita a ribaltarla vincendo il secondo set. L’inerzia sembrava girata ed invece Navarro è riuscita nuovamente a riprendersi il comando del match, qualificandosi per il suo secondo quarto di finale Slam consecutivo dopo Wimbledon.

Ad attendere l’americana ci sarà sicuramente una delle tenniste più in forma del momento. Paula Badosa è lanciatissima in queste ultime settimane e la spagnola ha confermato le aspettative della vigilia, che la vedevano tra le protagoniste a New York. Un ottavo di finale davvero semplice per Badosa, che ha dominato contro la cinese Wang Yafan, imponendosi con un perentorio 6-1 6-2.

Avanza anche la bielorussa Aryna Sabalenka, considerata da moltissimi addetti ai lavori la principale favorita per la vittoria finale. La numero due del mondo non ha avuto troppi problemi quest’oggi contro la belga Elise Mertens. Una vittoria arrivata senza patemi in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Ad attendere ora Sabalenka, ci sarà la campionessa olimpica Qinwen Zheng, in una rivincita della finale dell’ultimo Australian Open (6-3 6-2 per la bielorussa). Nel cuore della notte newyorchese (siamo oltre le due del mattino), la cinese ha superato la croata Donna Vekic con il punteggio di 7-6 4-6 6-2 dopo una battaglia di quasi tre ore di gioco.

RISULTATI US OPEN 2024 TABELLONE FEMMINILE (1 SETTEMBRE)

Badosa (Esp) b. Wang (Chn) 6-1 6-2

Navarro (Usa) b. Gauff (Usa) 6-3 4-6 6-3

Sabalenka (Blr) b. Mertens (Bel) 6-2 6-4

Zheng (Chn) b. Vekic 7-6 4-6 6-2