US Open 2024, Matteo Arnaldi cede in tre set a Jordan Thompson e saluta New York

Una brutta sconfitta. Matteo Arnaldi (n.30 del ranking) è stato battuto dall’australiano Jordan Thompson (n.32 del ranking) nel match valido per il terzo turno degli US Open 2024. Una prestazione deludente per Arnaldi, decisamente falloso nel corso dell’intera partita. Non è un caso che l’ultimo punto del confronto sia stato un doppio fallo. Thompson, quindi, approda agli ottavi dove giocherà contro il vincente dell’incontro tra Alex de Minaur (n.10 del seeding) e Daniel Evans.

Nel primo set Matteo è il primo a dover cancellare una chance break al suo rivale, come nel secondo game. Va corrente alternata l’azzurro, facendo vedere ottimi vincenti, ma anche gratuiti decisamente evitabili. Una poca regolarità che costa caro nell’undicesimo gioco. Lo strappo dell’australiano è decisivo ai fini del parziale, vinto 7-5.

Nel secondo set Arnaldi perde completamente la strada. Dal quinto game in avanti, Matteo fatica a tenere i proprio colpi in campo, preso dalla smania di recuperare. Errori che sono numerosi soprattutto dalla parte del dritto. Ne vien fuori una frazione molto negativa, persa sullo score di 6-2.

Nel terzo set tanti rimpianti. C’è una reazione buona finalmente dell’azzurro, che trova le soluzioni nel suo tennis. Il break nel sesto gioco lo lancia sul 4-2, ma la battuta lo tradisce poco dopo. Tutto da rifare e spetta al tie-break emettere il verdetto. Ancora una volta sono i dettagli a fare la differenza. Matteo spreca una situazione di vantaggio e conclude come peggio non potrebbe, ossia con un doppio fallo (7-5).