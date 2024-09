US Open 2024, le semifinali maschili: Sinner affronta l’amico Draper, nella notte il derby americano

Penultimo atto nel tabellone maschile dello US Open 2024. Oggi è il grande giorno delle semifinali: si comincia con Jannik Sinner contro Jack Draper e poi nella notte italiana il derby tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Proprio quest’ultimo è l’unico che ha giocato una semifinale a New York (nel 2022), mentre gli altri tre sono tutti new entry per quanto riguarda lo Slam americano. Certo il tutto con le dovute specifiche, visto che a Sinner mancava solamente la semifinale a New York, mentre per gli altri è proprio la prima in assoluto a livello Slam.

Ad aprire il programma sull’Arthur Ashe sarà proprio il numero uno del mondo. Guardando al tabellone è chiaro come ormai Sinner abbia nettamente i favori del pronostico per la vittoria del titolo, con la sfida contro Medvedev che era quasi una finale per molti addetti ai lavori. Una vittoria particolarmente significativa quella di Sinner contro il russo, a dimostrazione di un torneo vissuto in continua crescita da parte dell’altoatesino. Il 3-0 a Paul e poi il 3-1 a Medvedev sono risultati di un certo peso e soprattutto Jannik sembra finalmente essersi anche tolto definitivamente il peso del caso doping che lo ha sicuramente condizionato nei mesi precedenti.

La partita con l’amico Jack Draper, però, non deve assolutamente essere sottovalutata, anche perchè il britannico sta sicuramente giocando il suo miglior tennis della carriera e soprattutto è l’unico dei quattro semifinalisti a presentarsi senza aver perso ancora un set. Bravissimo a sfruttare il buco lasciato dall’eliminazione di Alcaraz ed un tabellone particolarmente favorevole, Draper ha comunque dominato ogni avversario, compreso anche Alex de Minaur nei quarti di finale. Sarà una sfida speciale tra il britannico e Sinner, che sono ottimi amici fuori dal campo e che hanno anche appena giocato insieme in doppio a Montreal. C’è un solo precedente tra loro e risale addirittura al 2021 sull’erba del Queen’s con il britannico che si impose con un doppio tie-break.

Nella notte italiana, invece, va in scena la partita che sicuramente il pubblico americano attende con maggior trepidazione. Ci sarà il derby tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe, per entrambi una grandissima e clamorosa occasione di poter giocare proprio davanti al loro pubblico la loro prima finale Slam della carriera. Entrambi dovranno essere molto bravi a gestire la pressione e l’emozione del momento, soprattutto dopo un torneo che li ha visti ottenere vittorie molto importanti e meritare di arrivare fin qui. Fritz ha messo fuori gioco prima Ruud e poi soprattutto Zverev, mentre Tiafoe si è preso la rivincita su Shelton e poi ha sfruttato anche il ritiro di Dimitrov (l’americano era comunque avanti). Un derby sicuramente affascinante e che promette scintille.