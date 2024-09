Tour of Britain, altro successo in volata di Paul Magnier. Williams resta leader della generale

Paul Magnier firma la doppietta al Tour of Britain 2024. Dopo il successo nella prima tappa, il francese della Soudal Quick-Step replica anche nella quarta frazione con partenza da Derby e arrivo a Newark-on-Trent. Una vittoria arrivata in volata per Magnier, che ha battuto allo sprint il britannico Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) ed il norvegese Erlend Blikra ( Uno-X Mobility).

Nonostante l’arrivo quasi scontato della volata, la tappa è stata subito avvincente con una serie di attacchi fin dai primi chilometri. Ci ha provato anche Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), ma a portare via la fuga sono Ben Swift (Ineos Grenadiers), Rowan Baker (Saint Piran), Scott McGill (Project Echelon Racing) e Liam O’Brien (Lidl – Trek Future Racing).

Il gruppo controlla comunque i fuggitivi e li riprende ad una ventina di chilometri dal traguardo. Ai -11 attacco di sei corridori con presenti anche Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step )ed Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Anche il tentativo del campione olimpico viene stoppato ed è dunque volata. Magnier è perfetto e batte come detto Vernon e Blikra.

In classifica generale non cambia nulla. Il britannico Stephen Williams (Israel Premier Tech) resta sempre al comando con 16 secondi sul connazionale Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) e 40 su un altro britannico, Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team).