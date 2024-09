Tour of Britain 2024, Stephen Williams conquista la seconda tappa e si porta in testa alla generale

Stephen Williams si prende tutto nella seconda tappa del Tour of Britain 2024. Al termine dei 152 chilometri da Darlington a Redcar, il britannico ottiene la sua terza vittoria stagione ed indosserà anche la maglia di leader della classifica generale. Un successo arrivato allo sprint per il corridore della Israel – Premier Tech, che ha battuto in volata il francese Julian Alaphilippe ( Soudal Quick-Step) ed il connazionale Oscar Onley ( Team dsm-firmenich PostNL).

La tappa si è movimentata ad una trentina di chilometri dal traguardo, quando sono cominciati una serie di scatti. Ad essere decisivo è quello apportato proprio dallo stesso Williams insieme ad Alaphilippe ed Onley a dieci dalla fine. I tre hanno preso un margine decisivo sugli altri attaccanti e alla fine allo sprint è stato il vincitore della Freccia Vallone ad imporsi.

In questo Tour of Britain è tornato alle corse anche Remco Evenepoel dopo la straordinaria doppietta dei Giochi di Parigi 2024. Il belga ha provato a movimentare il finale di tappa con alcune azioni, chiudendo comunque al quinto posto a 21 secondi dal vincitore. Come detto Williams è il nuovo leader della classifica generale con sei secondi di vantaggio su Onley e 16 su Alaphilippe. A 31 secondi c’è un gruppo di atleti, tra i quali anche Evenepoel.