Torna il vento leggero a Barcellona? Le condizioni di Luna Rossa, le previsioni meteo e l’attesa di Ineos

Il meteo sarà un fattore determinante durante la finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo il vento violentissimo a 19-21 nodi che ha animato la prima giornata di regate, chiusa in perfetta parità tra Luna Rossa e INEOS Britannia (1-1), si preannuncia una brezza più leggera per sabato 28 settembre, quando il programma prevede gara-3 e gara-4 della serie al meglio delle tredici regate (alza al cielo il trofeo chi ne vince sette).

Secondo le previsioni della vigilia, infatti, a Barcellona dovrebbero materializzarsi folate tra 6 e 11 nodi sotto un cielo limpido e un sole che scalderà gli atleti a 20 °C. Ricordiamo che sono necessari almeno 6,5 nodi per fare partire le gare, perché al di sotto di quella velocità le barche non riuscirebbero ad alzarsi sui foil. Da capire se il vento sarà a quei minimi o se davvero riuscirà a spirare ai più auspicati 11 nodi.

Sulla carta dovrebbero essere condizioni più favorevoli a Luna Rossa, che ieri si è difesa benissimo con vento molto sostenuto, dove INEOS Britannia dovrebbe riuscire a emergere al meglio.

Attenzione però a domenica 29 settembre, perché le due regate di giornata sono in forte dubbio, visto che le previsioni parlano di 5-7 nodi. Ricordiamo che eventuali cancellazioni verrebbero recuperate lunedì 30 settembre, poi martedì 1° ottobre il programma proseguirebbe come da calendario e in quel caso non dovrebbero esserci problemi visto che sono dati 10-14 nodi.