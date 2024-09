Tiro con l’arco, Paolo Tonon si ferma ai piedi del podio nel W1 individuale alle Paralimpiadi

Italia protagonista ma ancora senza medaglie dopo la sessione mattutina della seconda giornata di finali del tiro con l’arco alle Paralimpiadi di Parigi 2024. All’Esplanade des Invalides è arrivato infatti un quarto posto per Paolo Tonon nel W1 maschile individuale, quindi bisognerà attendere almeno fino a lunedì 2 settembre per le prossime opportunità di salire sul podio per gli arcieri azzurri.

Il 34enne, al debutto assoluto nei Giochi Paralimpici, ha perso lo spareggio per il bronzo con il cinese Zhang Tianxin 126-138 dopo aver collezionato in precedenza nel suo percorso mattutino due vittorie (132-130 al finlandese Jean-Pierre Antonios e 138-134 al turco Bahattin Hekimoglu) ed una sconfitta in semifinale contro lo statunitense Jason Tabansky (115-136).

Il 41enne americano ha poi completato l’opera sconfiggendo in finale il cinese Han Guifei per 134-131 conquistando il suo primo titolo paralimpico in carriera. Nel pomeriggio andrà in scena la fase finale della divisione Compound Open maschile, senza portacolori italiani in gara.