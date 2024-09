Tiro a segno, Roberto Lazzaro ottavo nella carabina 10m prona SH2 mista/open R5 alle Paralimpiadi

Seconda gara e seconda finale per Roberto Lazzaro nel tiro a segno alle Paralimpiadi di Parigi 2024: dopo il sesto posto nella carabina 10m in piedi SH2 mista/open R4, l’azzurro si classifica ottavo nella carabina 10m prona SH2 mista/open R5, specialità nella quale esce nelle qualificazioni e si classifica 14° Gianluca Iacus.

Nella carabina 10m prona SH2 mista/open R5 Roberto Lazzaro chiude la finale in ottava posizione, primo dei tiratori ad essere eliminato dopo 12 colpi, chiusi a quota 124.7. Oro al transalpino Tanguy de La Forest, che si ferma ad un decimo dal record paralimpico, centrando l’oro a quota 255.4 dopo aver superato nel duello finale il brasiliano Alexandre Augusto Galgani, all’argento con 254.2. La medaglia di bronzo va alla nipponica Mika Mizuta, terza a quota 232.1, che beffa allo shoot-off per 10.7-9.8 la lusitana Margarida Lapa, eliminata in quarta posizione a quota 211.1. Eliminato nelle qualificazioni l’altro azzurro in gara, Gianluca Iacus, 14° a quota 634.8.

Nella carabina 10m prona SH1 mista/open R3, specialità nella quale non erano presenti azzurri, si registra la doppietta della Slovacchia con Veronika Vadovicova prima con il nuovo record paralimpico di 254.2, e Radoslav Malenovsky secondo a quota 253.6, battuto dalla connazionale nel duello conclusivo per appena 6 decimi. La medaglia di bronzo va all’iberico Juan Antonio Saavedra Reinaldo, eliminato in terza posizione a due colpi dalla conclusione con lo score di 232.1.