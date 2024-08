Tiro a segno, Roberto Lazzaro sesto alle Paralimpiadi nella carabina 10m SH2 mista R4

Si apre il programma del tiro a segno alle Paralimpiadi di Parigi 2024: nella prima giornata di gare non ci sono medaglie per l’Italia, che registra l’ingresso in finale di Roberto Lazzaro, poi sesto nella carabina 10m in piedi SH2 mista/open R4, specialità nella quale termina 13ma Livia Cecagallina, mentre Davide Franceschetti si classifica 20° nella pistola 10m SH1 maschile P1.

Nella carabina 10m in piedi SH2 mista/open R4 si classifica sesto in finale Roberto Lazzaro, eliminato a quota 166.3: oro allo sloveno Francek Gorazd Tirsek con 253.3, nuovo record paralimpico, che supera nel duello conclusivo il padrone di casa transalpino Tanguy de La Forest, d’argento a quota 253.1, mentre il bronzo va al sudcoreano Seo Huntae, uscito di scena a due colpi dal termine con 231.7. Eliminata nelle qualificazioni l’altra azzurra in gara, Livia Cecagallina, 13ma con 630.4.

Nella pistola 10m SH1 maschile P1 viene si ferma nelle qualificazioni l’unico italiano in gara, Davide Franceschetti, 20° a quota 553 (7x). Nell’ultimo atto il titolo va al sudcoreano Jo Jeongdu, dominante con 237.4, nettamente davanti all’indiano Manish Narwal, secondo a quota 234.9, mentre sale sul gradino più basso del podio il cinese Yang Chao, terzo con 214.3.

Nella carabina 10m in piedi SH1 femminile R2, specialità nella quale non vi erano azzurre in gara, arriva l’affermazione dell’indiana Avani Lekhara, che migliora di un decimo il record paralimpico che già le apparteneva, fatto segnare a Tokyo 2020, attestandosi oggi a quota 249.7. Argento alla sudcoreana Lee Yunri, che paga a caro prezzo un sanguinoso 6.8 all’ultimo colpo, prima del quale era in vantaggio di 8 decimi sull’avversaria, e chiude a quota 246.8. Bronzo per l’altra indiana Mona Agarwal, terza con 228.7.