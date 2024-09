The Rugby Championship, match point Sudafrica contro gli All Blacks

Si disputa questo weekend il quarto turno della The Rugby Championship e per il Sudafrica c’è la chance di chiudere il discorso con due turni d’anticipo rispetto alla fine del torneo. Gli Springboks ospiteranno ancora la Nuova Zelanda, mentre nell’altro match di giornata l’Argentina ospiterà l’Australia, in una sfida per provare a restare in corsa.

Il Sudafrica è imbattuto e ha 14 punti in classifica, 8 in più rispetto agli All Blacks, con l’Argentina che segue a 9 punti e l’Australia ultima a 10 punti di distanza dal vertice. Una vittoria con bonus contro i neozelandesi e un successo senza bonus nell’altro match vorrebbe dire che gli Springboks potrebbero essere già matematicamente campioni.

Ma non sarà facile, perché la Nuova Zelanda vuole rialzare la testa e riaprire i giochi, ma per farlo Scott Robertson dovrà inventarsi qualcosa e trovare soluzioni per alzare il livello del rugby degli All Blacks, sin qui non all’altezza per vincere il torneo. I tuttineri sono spalle al muro e bisognerà vedere se questo potrà essere uno stimolo, o se bloccherà psicologicamente Barrett e compagni.

Tante incognite anche nell’altro match, dove l’Australia va a caccia della seconda vittoria consecutiva, mentre l’Argentina vorrà rialzare la testa dopo il ko casalingo dello scorso weekend. Con la consapevolezza che se gli All Blacks avranno battuto il Sudafrica chi vince rientra in corsa, mentre chi perde è virtualmente fuori. Se vincono gli Springboks, invece, vuol dire forse solo vincere per la gloria.