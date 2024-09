The Rugby Championship: l’Australia torna a vincere. Battuta l’Argentina in extremis

Si è conclusa la terza giornata della Rugby Championship e nella nottata di oggi sono scese in campo Argentina e Australia. Per i sudamericani la volontà di confermarsi dopo aver battuto all’esordio gli All Blacks, per i Wallabies l’obbligo di ritrovare un successo ancora atteso.

E in avviso spinge l’Australia, che però non sfonda e così all’11 è l’Argentina a passare in vantaggio dalla piazzola, con Santiago Carreras che mette il 3-0 per i padroni di casa. Insistono i Pumas e al 16’ da una maul è il numero 8 Juan Martin Gonzalez a staccarsi e schiacciare per la prima meta del match e punteggio sul 10-0.

I Wallabies rivedono i fantasmi del recente passato, ma al 28’ una bella azione portata avanti da Tom Wright libera Jake Gordon che può schiacciare senza problemi tra i pali e match riaperto sul 10-7. Passano sette minuti e un’altra infrazione dell’Australia rimanda Carreras sulla piazzola e argentini che allungano sul 13-7 con cui si va al riposo, anche per un errore degli ospiti dalla piazzola a tempo scaduto.

Come nel primo tempo, anche la ripresa inizia con l’Australia in attacco, a spingere forte, ma sono i Pumas a mettere i primi punti dalla piazzola e portarsi sul 16-7. Ma come nel primo tempo, anche ora a colpire pesante per primi sono i Walabies. Al 52’ una bella azione porta alla fine l’ovale nelle mani di Rob Valentini che sfonda e match completamente riaperto sul 16-14.

E la rimonta si completa all’ora di gioco, quando una punizione fischiata contro l’Argentina permette a Noah Lolesio di andare sulla piazzola e trovare i tre punti del sorpasso, con l’Australia avanti 16-17. Ma il match non è chiuso e al 69’ è sempre dalla piazzola che i Pumas ribaltano il punteggio, con Tomas Albornoz che piazza i punti del 19-17. E le emozioni non sono finite, perché a tempo praticamente scaduto arriva il fallo argentino, con Ben Donaldson che calcia, trova i pali e Australia che dopo 10 ko consecutivi nel torneo torna al successo per 19-20.