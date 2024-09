Tennistavolo, Giada Rossi e Matteo Parenzan approdano in finale in singolare alle Paralimpiadi!

Proseguono le semifinali, che assegnano le prime medaglie, nei tornei di singolare del tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dato che non si disputa la finale per il terzo posto e vengono distribuiti due bronzi ai semifinalisti perdenti: dopo il terzo posto agguantato ieri sera in classe 1 maschile da Federico Falco, vincono i due azzurri oggi impegnati che, in attesa della semifinale dell’ultima italiana ancora in gara, domani andranno a giocarsi la finale per la medaglia d’oro.

In classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, supera al termine di una sfida tiratissima la polacca Dorota Buclaw, numero 5 del tabellone: l’azzurra, di classe 2, aveva anche un vantaggio fisico, in quanto l’avversaria odierna era di classe 1, e dunque con una disabilità maggiore rispetto all’italiana, ma sia agli ottavi che ai quarti aveva già battuto due avversarie di classe superiore. La campionessa mondiale ed europea riesce comunque ad avere la meglio con lo score di 3-2 (12-10, 11-6, 8-11, 6-11, 11-6) dopo 43 minuti di gioco. Domani alle ore 18.00 l’avversaria dell’azzurra nell’ultimo atto sarà la cinese Liu Jing, numero 3 del tabellone, la quale ha vinto l’oro nelle ultime quattro edizioni dei Giochi: al termine di una semifinale incerta fino all’ultimo scambio, viene infatti piegata la testa di serie numero 1, la sudcoreana Seo Su Yeon, sconfitta per 3-2 (5-11, 11-8, 12-7, 10-12, 13-11) dopo 39 minuti.

In classe 6 maschile Matteo Parenzan, accreditato della seconda testa di serie, regola in tre game lo statunitense Ian Seidenfeld, numero 10 del seeding, ma campione paralimpico in carica, battuto con un netto 3-0 (11-7, 11-2, 11-8), maturato in appena 21 minuti di gioco. Nella finale, in programma domani alle ore 17.00, l’avversario dell’azzurro sarà il thailandese Rungroj Thainiyom, numero 3 del tabellone, che piega, al termine di una sfida combattutissima, la testa di serie numero 1, il danese Peter Rosenmeier, sconfitto per 3-2 (10-12, 11-7, 17-15, 6-11, 11-8) in 50 minuti.

In classe 3 femminile, infine, Carlotta Ragazzini, testa di serie numero 4, nel penultimo atto sfiderà domani mattina alle ore 10.00 la numero 1 del seeding, la sudcoreana Yoon Jiyu. Nell’altra semifinale si affronteranno la cinese Xue Juan, numero 3 del tabellone, e la croata Andela Muzinic Vincetic, accreditata della seconda testa di serie. Le due vincitrici si sfideranno poi nella finale per l’oro, in programma sempre domani, ma nella sessione serale, alle ore 20.15.