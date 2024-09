Tennistavolo, Federico Falco sconfitto in semifinale in singolare alle Paralimpiadi: medaglia di bronzo per l’azzurro!

Con l’inizio delle semifinali si assegnano le prime medaglie nei tornei di singolare del tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, dato che non c’è la finale per il terzo posto e vengono assegnati due bronzi ai semifinalisti perdenti.

In classe 1 maschile si ferma al penultimo atto, e sale dunque sul gradino più basso del podio, l’azzurro Federico Falco, numero 5 del tabellone, capace ieri di estromettere dal torneo la testa di serie numero 1, il sudcoreano Joo Young Dae, campione paralimpico e mondiale in carica, ma sconfitto questa sera dal cubano Yunier Fernandez, numero 7 del seeding, con il punteggio di 2-3 (13-15, 6-11, 11-4, 12-10, 2-11) dopo un’ora ed un minuto di gioco.

L’avversario del cubano in finale sarà il britannico Robert Davies, numero 6 del tabellone, che supera il campione europeo in carica, il magiaro Endre Major, accreditato della terza testa di serie e giustiziere di Andrea Borgato nei quarti di finale, con lo score di 3-1 (11-6, 11-6, 9-11, 16-14) in 35 minuti.

In classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, domani alle ore 12.00 affronterà nel penultimo atto la polacca Dorota Buclaw, numero 5 del tabellone. L’azzurra, di classe 2, avrà anche un vantaggio fisico, in quanto l’avversaria è di classe 1, e dunque ha una disabilità maggiore rispetto all’azzurra, ma sia agli ottavi che ai quarti ha già battuto due avversarie di classe superiore.

In classe 6 maschile Matteo Parenzan, accreditato della seconda testa di serie, sfiderà in semifinale domani alle ore 14.00 lo statunitense Ian Seidenfeld, numero 10 del seeding, ma campione paralimpico in carica, avendo vinto l’oro a Tokyo 2020.

In classe 3 femminile, infine, Carlotta Ragazzini, testa di serie numero 4, nel penultimo atto sfiderà venerdì 6 alle ore 10.00 la numero 1 del seeding, la sudcoreana Yoon Jiyu. Per tutti gli italiani ancora in gara le eventuali finali per l’oro sono tutte in programma nella sessione serale di venerdì 6 settembre.