Tennis, primo allenamento a Pechino per Jannik Sinner: il n.1 del mondo vuol confermare il titolo del 2023

Dopo aver preso parte alla conferenza stampa a Milano per la nomina di Ambassador dei volontari alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e alla settimana della moda nel capoluogo lombardo visto il suo legame con il brand “Gucci”, Jannik Sinner è volato alla volta della Cina per dare seguito alla sua grande stagione tennistica.

Ci sarà da affrontare lo swing asiatico, con i tornei di Pechino (26 settembre-2 ottobre) e di Shanghai (2-13 ottobre) in successione. Nella mattinata italiana, il suo arrivo all’aeroporto della capitale cinese, accolto con calore dagli appassionati e anche dal direttore del torneo, Lars Graff.

Un’occasione particolare in cui inizierà l’avventura nello staff del n.1 del mondo di Marco Panichi (preparatore atletico) e Ulises Bladio (fisioterapista), ingaggiati dal pusterese dopo il caso di positività al Clostebol e il licenziamento di Umberto Ferrara (preparatore atletico) e di Giacomo Naldi (fisioterapista). Onnipresente “l’angelo custode” Simone Vagnozzi, mentre Darren Cahill ha fatto ritorno dai suoi cari, dopo una lunga permanenza con Jannik in una fase complicata del suo percorso.

Jannik Sinner and his team finally arrived in Beijing!Welcome to Beijing Jannik

The China Open joint director Lars Graff came meet Jannik Sinner and his team at the airport! Jannik received a mascot of China Open 2024

Non ha perso tempo poi l’altoatesino. Indossata subito la tenuta d’allenamento per prepararsi all’ATP500 di Pechino con l’amico Lorenzo Sonego, allenato da Fabio Colangelo. L’azzurro punta a confermare il titolo del 2023 in questo torneo e spingersi fino in fondo al 1000 di Shanghai per chiarire ulteriormente chi sia il migliore della stagione corrente.