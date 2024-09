Tennis, Jasmine Paolini resta numero 5 del ranking WTA. Aggancio al record di Schiavone rimandato

Con la qualificazione alla semifinale dello US Open 2024 di Jessica Pegula, Jasmine Paolini resterò numero cinque del mondo. Rimandata dunque la possibilità della toscana di eguagliare il record di Francesca Schiavone, che è stata al quarto posto del ranking WTA nel gennaio 2011, miglior risultato di sempre per una tennista italiana.

A Paolini serviva una sconfitta di Pegula per celebrare l’ennesimo incredibile risultato in un 2024 da favola per la toscana, ma l’americana ha schiantato Iga Swiatek nel proprio quarto di finale, centrando la prima semifinale Slam della carriera. Paolini si era fermata, invece, negli ottavi di finale contro la ceca Karolina Muchova, che sarà proprio l’avversaria di Pegula nella notte di domani.

La tennista azzurra ha attualmente 5398 punti, mentre Pegula è salita a 5700 e può anche ulteriormente avanzare nel ranking, visto che le basta raggiungere la finale per superare Elena Rybakina in terza posizione. L’americana si porterebbe 6220 punti contro i 5871 della kazaka.

Ci sono ancora dei mesi e tanti tornei che possono permettere ancora a Paolini di raggiungere il record. Probabilmente la corsa andrà fatta su una Rybakina che non sta assolutamente attraversando un buon momento di forma. Certamente Jasmine dovrà guardarsi anche alle spalle, visto che Coco Gauff si trova al sesto posto con 4983. Sembrano essere al momento più staccate la cinese Qinwen Zheng e l’americana Emma Navarro, che se quest’ultima è ancora in corsa nel torneo di casa.

RANKING WTA LIVE PRIMA DELLE SEMIFINALI US OPEN 2024

1. Iga Swiatek (Pol) 10885 punti

2. Aryna Sabalenka (Blr) 7496 (ancora in corsa e può arrivare a 8716)

3, Elena Rybakina (Kaz) 5871

4. Jessica Pegula (Usa) 5700 (ancora in corsa e può arrivare a 6920)

5. Jasmine Paolini (Ita) 5398

6. Coco Gauff (Usa) 4983

7. Qinwen Zheng (Chn) 3980

8. Emma Navarro (Usa) 3810 (ancora in corsa e può arrivare a 5030)

9. Barbora Krejcikova (Cze) 3631

10. Maria Sakkari (Gre) 3515