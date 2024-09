Tennis, Corrado Barazzutti presenta ricorso contro la FITP per l’esclusione dalla carica

Corrado Barazzutti era la possibile alternativa ad Angelo Binaghi per la presidenza della Federazione Italiana Tennis e Padel. L’ex top 10 italiano però non ha potuto concorrere alla presidenza, viste le nuove norme che prevedevano la scelta di alcuni delegati che di fatto erano collaboratori di Binaghi e hanno escluso dalla corsa l’attuale coach di Musetti.

Il friulano però non si dà per vinto e ricorre contro la FITP e la Procura Federale FITP al Collegio di Garanzia per lo Sport. “Il ricorrente, sig. Corrado Barazzutti, chiede al Collegio di Garanzia – si precisa in una nota – di disporre l’integrale riforma della decisione n. 3/2024 CAF FITP in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, in ragione della violazione delle norme ivi indicate e per le esposte carenze motivazionali e, dunque, di disporre l’ammissione della sua candidatura e/o l’annullamento del provvedimento di ammissione delle candidature; se del caso disponendo sulla pregiudizialità del ricorso pendente davanti al Tribunale Federale proposto ex art. 82 R.G”.

Ricordiamo che Angelo Binaghi è stato riconfermato presidente della Federazione lo scorso 1° settembre a Salerno con il 96.3% delle preferenze, risultato condizionato e legato alla mancanza di opposizione possibile da parte di Barazzutti.