Tennis: Coco Gauff non avrà più Brad Gilbert come coach

Brad Gilbert non sarà più allenatore di Coco Gauff. La numero 6 del mondo si separa da una delle figure centrali nell’ambito del coaching a livello internazionale, autore fra l’altro di uno dei libri di tennis più famosi al mondo, “Winning Ugly” (Vincere sporco).

Tutto si è svolto via social: la giocatrice, che non ha propriamente vissuto la miglior stagione dell’anno e che senz’altro si attendeva di meglio dal 2024, ha ringraziato via Instagram il suo ormai ex coach. “Grazie Brad, abbiamo fatto una corsa incredibile assieme, ti auguro il meglio per il futuro“.

Sempre via social, ma in questo caso via Twitter/X, è arrivata la risposta di Gilbert: “Grazie a Coco e all’intero team per un viaggio davvero fantastico nell’estate 2023 e nei 14 mesi di incredibile sforzo di squadra. Coco, a soli vent’anni, il tuo futuro è davvero luminoso, e ti auguro tutto il successo possibile. Non vedo l’ora di affrontare i l prossimo capitolo della mia carriera da coach“.

Rimane da capire chi sarà la nuova figura al fianco di Coco Gauff. Per Brad Gilbert il curriculum parla da solo: larga parte della carriera di Andre Agassi, gli anni 2003 e 2004 di Andy Roddick, la prima scalata a numero 8 di Andy Murray (parliamo di 2006 e 2007), il 2011 con Kei Nishikori.