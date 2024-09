Taylor Fritz elogia Sinner con sportività: “È stato troppo bravo”

Il più grande torneo mai disputato in carriera da Taylor Fritz si chiude con la sconfitta in finale degli US Open contro Jannik Sinner, ma non c’è, e non può esserci, insoddisfazione per il californiano. Vero è che non è riuscito a sfruttare come voleva la sua chance, ma dalla sua parte c’è tanta fiducia che verrà nel prossimo futuro.

Doverosi innanzitutto i ringraziamenti vari: “Sono state due settimane straordinarie, devo congratularmi con Jannik e il suo team per quello che stanno combinando. E’ troppo bravo. Devo ringraziare il mio team e la mia famiglia. E anche i miei coach del passato. Tutti loro hanno contribuito a fare sì che questa giornata fosse possibile“.

E poi un altro ringraziamento arriva a chi lo ha sostenuto dall’inizio e fino alla fine: “Grazie al pubblico. Non è stato evidentemente questo il momento giusto per farcela, lo so, ma continuerò a lottare e a sperare che qualcosa di meglio accada“.

Fritz con questo risultato sale al numero 7 del mondo, inserendosi anche pienamente nella gran lotta per arrivare alle ATP Finals di Torino. E cercherà senz’altro di riprendersi una chance Slam, senza contare quelle che potrebbero giungere anche in quota Masters 1000 e in un finale di stagione che sarà infuocato.