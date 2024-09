Tabellone Louis Vuitton Cup: Luna Rossa scopre l’avversaria in semifinale, gli incroci verso New Zealand

INEOS Britannia ha scelto la propria avversaria per le semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio britannico aveva il diritto di poter selezionare lo sfidante per questo turno a eliminazione diretta in virtù del primo posto conseguito nel round robin e ha optato per Alinghi: Ben Ainslie e compagni affronteranno la compagine svizzera, quarta classificata nella fase a gironi e sulla carta la rivale meno temibile.

INEOS Britannia ha confermato quella che sembrava la scelta più scontata della vigilia, restando alla larga da Luna Rossa (pur battuta negli ultimi due scontri diretti) e da American Magic (che appare in calo e che al momento è priva del timoniere Paul Goodison a causa di un infortunio). Luna Rossa e American Magic si affronteranno così nell’altra semifinale: Team Prada Pirelli è reduce dai ko rimediati con i britannici, ma i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno i mezzi per rialzare la testa e battere Patriot.

L’appuntamento con i primi testa a testa nelle acque di Barcellona è per sabato 14 settembre. Ricordiamo che si tratta di serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica alla finale della Louis Vuitton Cup, che sarà invece al meglio dei tredici confronti e metterà in palio il diritto di battagliare con i Kiwi per il trofeo sportivo più antico del mondo. Di seguito il tabellone della Louis Vuitton Cup con gli accoppiamenti delle due semifinali.

TABELLONE LOUIS VUITTON CUP

Semifinale 1: INEOS Britannia vs Alinghi

Semifinale 2: Luna Rossa vs American Magic

CALENDARIO SEMIFINALI LOUIS VUITTON CUP

Il programma di giornata inizierà sempre alle ore 14.00.

Regate di semifinale: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: martedì 17 settembre.

Regate di semifinale: mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Giorni di eventuali recuperi: 20-23 settembre.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.