Superbike oggi, GP Francia 2024: orari Superpole e gara-1, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 7 settembre, seconda giornata del week end di Magny-Cours, tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito francese i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

La classifica generale del campionato vede Toprak Razgatlioglu saldamento al comando con 365 punti contro i 273 di Nicolò Bulega, quindi terzo Alvaro Bautista con 223, mentre Alex Lowes è quarto con 213.

Razgatlioglu si prepara a questo appuntamento con la chiara intenzione di allungare ancora in classifica e chiudere i conti in anticipo. Il titolo, infatti, è nelle sue mani. Il portacolori del team BMW è reduce da qualcosa come 13 vittorie consecutive, dopo un avvio di stagione non eccezionale. Un cambio di marcia che lo sta per portare al suo secondo titolo. Al momento, senza troppi dubbi. Certo la caduta di ieri potrebbe alimentare qualche dubbio.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Magny-Cours (Francia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena (204) e su Sky Sport Uno (201) solo per gara-1; in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita esclusivamente gara-1, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e di gara-1.

GP FRANCIA SUPERBIKE 2024 OGGI IN TV

Sabato 7 settembre

Ore 10.55 Superbike, Superpole – Diretta tv su Sky Sport Arena (204).

Ore 14.00 Superbike – Gara 1 – – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Sky Sport Uno (201) solo gara-1; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8

Sabato 7 settembre

Ore 16.50, Superbike, Gara 1 – Differita in chiaro