Superbike, Danilo Petrucci conquista la Superpole Race a Cremona, podio per Iannone

Danilo Petrucci si ripete! Dopo la bellissima vittoria di ieri in gara-1 a Cremona, la sua prima in Superbike, il 33enne ternano vince anche la Superpole Race del Gran Premio d’Italia, dominando in lungo e in largo nei dieci giri previsti: la sua leadership non è stata per un attimo in discussione. Un bel viatico in vista della gara-2 di questo pomeriggio.

Petrucci è partito alla grande e ha fatto subito un bellissimo strappo, senza voler controllare: ha subito effettuato due sorpassi per prendersi la prima posizione, si è messo a fare il ritmo e nessuno è riuscito a rimanergli dietro. Viene anche inquadrato poco l’italiano, visto il dominio e i duelli dietro.

Duelli dietro che hanno riguardato altri due italiani: Andrea Iannone e Nicolò Bulega sono rimasti a lungo in seconda e terza posizione, poi sono stati entrambi beffati da un gran finale di Alex Lowes, che è riuscito così a cogliere la seconda piazza. Iannone riesce a difendere il podio, mentre conquista una buona quarta posizione Bulega che dà continuità e continua ad approfittare dell’assenza per infortunio di Toprak Razgatlioglu.

Sesta posizione per Bautista appena davanti a Locatelli. Appuntamento ora alle 14.00 per gara-2 con Bulega che in classifica si avvicina sempre più all’assente Razgatlioglu: una distanza di soli 29 punti che può essere ulteriormente limata questo pomeriggio.