Sorpresa in Louis Vuitton Cup: Alinghi rifila una dura sconfitta ad American Magic

Alinghi Red Bull Racing trova a sorpresa la seconda vittoria consecutiva e fa un passo avanti fondamentale verso la qualificazione per le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il team svizzero ha sconfitto quest’oggi American Magic, completando il sorpasso in classifica su Orient Express e portando il suo bilancio complessivo a 2/4 dopo 6 regate disputate.

Il sodalizio elvetico, capace di alzare al cielo la Vecchia Brocca nel 2003 e nel 2007, sembra in grande ascesa dopo un pessimo primo round robin in cui ha perso tutti i match e a questo punto potrebbe anche mettere nel mirino la terza posizione in classifica, se dovesse battere tra due giorni Ineos Britannia. Nel frattempo però lo spettro dell’eliminazione è più lontano, potendo contare su una vittoria in più rispetto alla Francia (ancora un massimo di 2 punti in palio per entrambe).

In condizioni di vento leggero (7-11 nodi), Alinghi ha prevalso su Patriot nelle acque di Barcellona vincendo la partenza (penalità ad American Magic per ingresso anticipato nella zona di pre-start) e difendendosi egregiamente dagli attacchi della squadra statunitense fino al secondo lato di poppa, in cui una pessima strambata ha fatto sprofondare Tom Slingsby e compagni a 42″ di ritardo. Ultimo giro di ordinaria amministrazione per il team fondato da Ernesto Bertarelli, che ha vinto al traguardo con un vantaggio di 38″.