Sollevamento pesi: Lavinia Magistris sfiora la top 10 ai Mondiali Junior 2024 in Spagna

Termina all’undicesimo posto il cammino di Lavinia Magistris ai Campionati Mondiali 2024 Junior di sollevamento pesi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Spagna, precisamente a Leòn. Una prova discreta per l’azzurrina che, impegnata nella categoria -64 kg, ha sfiorato la top 10 rendendosi artefice di una gara molto pulita, in cui ha mancato solo un tentativo.

Nello specifico Magistris ha inaugurato lo strappo alzando 85 kg, per poi andare su 88 kg, misura mancata alla seconda chance ma tirata su alla terza alzata.

Bella poi la progressione dello slancio, cominciata con 102 kg e proseguita con 106 kg e 108 kg, per il totale di 196 kg, una misura in meno rispetto alla maltese Tenishia Thornton, decima con 197 kg (88 kg+109 kg).

Il segmento è stato dominato dalla colombiana Ingrid Segura, ampiamente prima in entrambe le prove ed abile a totalizzare 231 kg (101 kg+130 kg), regolando la statunitense Katharine Estep, argento con 222 kg (100 kg+122 kg) e la pesista dell’Ecuador Jessica Palacios, bronzo con 218 kg (98 kg+ 120 kg)