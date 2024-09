Softball, a che ora la finale dell’Italia e dove vederla in tv: avversaria ancora da definire

Non era particolarmente atteso l’esito della sera di venerdì nel softball agli Europei 2024 di Utrecht. L’Italia, infatti, è sì in finale, ma ancora non conosce il nome di chi affronterà, e questo è accaduto per motivi che con la squadra azzurra non ha niente a che vedere.

Questo, infatti, è successo nella serata di ieri: erano Gran Bretagna e Paesi Bassi a doversi affrontare nel match decisivo, che avrebbe designato l’avversaria dell’Italia. Dopo un inning e pochissimo più, però, le due squadre sono state colte da un violento maltempo che ha eliminato qualsiasi possibilità di continuare a giocare per la sera. Si riprenderà alle 10:00. Al termine, si conoscerà la composizione della finale continentale.

La finale degli Europei di softball con in campo l’Italia si giocherà (allo stato attuale delle cose) alle ore 16:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su baseballeurope.tv (dietro abbonamento per partita singola a 7,99 euro). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FINALE EUROPEI SOFTBALL 2024 OGGI

Sabato 7 agosto

Ore 16:30 Italia-squadra da definire

PROGRAMMA FINALE EUROPEI SOFTBALL 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: baseballeurope.tv

Diretta Live testuale: OA Sport