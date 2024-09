Sinner-Medvedev, chi è il favorito per i bookmakers? Le quote per le scommesse agli US Open

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nei quarti di finale degli US Open, con il chiaro obiettivo di rientrare tra i migliori quattro giocatori dell’ultimo Slam della stagione. Il testa a testa con il russo andrà in scena nella notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, quando il fuoriclasse altoatesino proverà a battere il moscovita in uno scontro che si preannuncia particolarmente equilibrato e avvincente, tanto da essere considerato come un atto conclusivo anticipato.

Sul cemento di Flushing Meadows a New York avrà luogo il confronto tra il numero 1 e il numero 5 del mondo, che in carriera si sono fronteggiati già dodici volte: Medvedev ha dettato legge in sette occasioni, mentre Sinner si è imposto in cinque circostanze. Cinque degli ultimi sei precedenti portano la firma dell’azzurro, tra cui la finale degli Australian Open andata in scena il 28 gennaio. L’ultimo scontro diretto è stato però vinto dal russo in occasione dei quarti di finale a Wimbledon.

Jannik Sinner si è lasciato pian piano alle spalle la novità vicenda della positività e dopo aver vinto il Masters 1000 di Cincinnati punta a farsi strada anche in questo appuntamento di lusso. Le quote per le scommesse sono ben chiare e la forbice tra i due contendenti è rilevante: la vittoria di Jannik Sinner è quotata a 1,35, mentre il successo di Medvedev è dato a 3,25.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-MEDVEDEV

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,35.

Quota vittoria Daniil Medvedev: 3,25.