Sinner ad una vittoria dai 10000 punti: solo in 7 ce l’hanno fatta. E il vantaggio sul 2° nel ranking lievita..

E anche questa è andata. Jannik Sinner dà seguito al suo 2024 da incorniciare e incamera un successo prestigioso nei quarti di finale degli US Open 2024 contro Daniil Medvedev. Una partita particolarmente temuta, contro un avversario che spesso si è esaltato sui campi di New York, ricordando il titolo conquistato nel 2021 e le tre Finali disputate a Flushing Meadows.

In più, pesava anche l’ultimo incrocio tra i due, vinto dal russo al quinto set nei quarti a Wimbledon. C’erano grandi motivazioni per Sinner di conquistare la vittoria e così è stato sullo score di 6-2 1-6 6-1 6-4. Una partita dall’andamento altalenante in cui la bravura di Jannik è stata quella di essere sempre estremamente lucido e di giocare con maggior solidità rispetto al suo avversario.

Sinner, in questo modo, ha raggiunto per la prima volta la semifinale in questo Major. Un risultato che gli consente di guadagnare ulteriore punti nella classifica mondiale, potendo vantare quasi 10000 punti (9980) e un margine di vantaggio sul primo degli inseguitori, il tedesco Alexander Zverev, di 2905 punti. Un vera enormità.

RANKING ATP (TOP-10)

1 Jannik Sinner ITA 9980

2 Alexander Zverev GER 7075

3 Carlos Alcaraz ESP 6690

4 Novak Djoković SRB 5560

5 Daniil Medvedev RUS 5475

6 Andrey Rublev RUS 4645

7 Hubert Hurkacz POL 4060

8 Casper Ruud NOR 4010

9 Grigor Dimitrov BUL 3965

10 Alex de Minaur AUS 3655

Ed ecco che la fatidica quota 10000 punti non è così lontana. Una barriera infranta in passato solo da grandissimi interpreti, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, il citato Daniil Medvedev e Andre Agassi. In caso di successo nella semifinale di New York contro il britannico Jack Draper, Jannik andrebbe oltre il limite indicato, raggiungendo i 10480 punti.