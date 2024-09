Sci freestyle, Ailing Eileen Gu domina la gara di halfpipe in Coppa del Mondo a Cardrona

Il meteo ha concesso una tregua e si sono così disputate le gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, andate in scena a Cardrona, in Nuova Zelanda: in programma le prove di halfpipe, che sono andate alla cinese Ailing Eileen Gu ed al canadese Brendan Mackay. Non c’erano italiani al via in questa manifestazione.

Nella finale femminile si registra la doppietta cinese: dominio incontrastato di Ailing Eileen Gu, che avrebbe vinto con uno qualsiasi dei tre score ottenuti, avendo fatto segnare 92.00, 94.50 e 96.00, mentre la connazionale Zhang Kexin ottiene 89.25 nella terza run. Gradino più basso del podio per la canadese Rachael Karker, la quale nella seconda prova si attesta a quota 87.00.

Canada vittorioso, invece, nel settore maschile, grazie a Brendan Mackay, che si impone di stretta misura grazie al punteggio di 90.00 centrato nella seconda run. Beffato lo statunitense Alex Ferreira, al quale non basta raggiungere quota 89.00 al secondo tentativo ed 89.50 al terzo. Completa il podio l’altro canadese Andrew Longino, che nella seconda run si ferma ad 87.75.