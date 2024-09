Rugby: il Giappone sale nel ranking mondiale, le Fiji puntano l’Italia

Con la The Rugby Championship ai box per un turno, lo scorso weekend è stato caratterizzato a livello internazionale dalla Pacific Nations Cup, che ha visto andare in scena le semifinali. Sfide importanti per la parte bassa della top 15, con Fiji e Giappone che vanno in finale e puntano a risalire il ranking.

In vetta è rimasto il Sudafrica, che mantiene il suo vantaggio a quasi un punto e mezzo sull’Irlanda in vista della doppia sfida con l’Argentina. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio, e che nei prossimi weekend affronterà l’Australia, ed è seguita sempre dalla Francia, la quale resta al quarto posto, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra. Al sesto posto c’è la Scozia, tallonata dall’Argentina, la quale battendo il Sudafrica il prossimo weekend balzerebbe al sesto posto.

All’ottava posizione c’è l’Italia, seguita dall’Australia. La top 10 si chiude con le Fiji, che nella Pacific Nations Cup hanno battuto gli Usa e conquistato la finale. I figiani, vincendo contro il Giappone, si porterebbero attaccati a Wallabies e Italia prima dei test match autunnali. Scendendo lungo la top 15 troviamo il Galles, la Georgia e il Giappone, che battendo nettamente le Samoa nella semifinali della PNC supera i pacifici anche nel ranking.

RANKING RUGBY AL 16 SETTEMBRE

1 Sudafrica 93.58

2 Irlanda 92.12

3 Nuova Zelanda 88.25

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 85.40

6 Scozia 82.82

7 Argentina 82.49

8 Italia 79.98

9 Australia 79.78

10 Fiji 78.43

11 Galles 76.04

12 Georgia 74.10

13 Giappone 73.53

14 Samoa 72.30

15 Portogallo 70.61

16 Tonga 68.12

17 Uruguay 67.39

18 Spagna 66.29

19 USA 66.08

20 Romania 62.62