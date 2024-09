Ranking ATP, chi può superare Musetti in classifica a Chengdu. Ma occhio alla Laver Cup

Lorenzo Musetti è approdato ai quarti di finale del tabellone principale dell’ATP 250 di Chengdu: nel ranking mondiale l’azzurro martedì prossimo scarterà i 90 punti ottenuti con la semifinale in Cina lo scorso anno, mentre al momento ne ha incamerati 50 con la vittoria odierna.

Rispetto al ranking rilasciato lunedì scorso Musetti, che era 19° a quota 2345, al momento ha perso 40 punti netti ed una posizione, scivolando così al 20° posto virtuale a quota 2305, venendo sorpassato dal britannico Jack Draper.

In caso di approdo in semifinale il tennista italiano si porterebbe a quota 2355 e tornerebbe al 19° posto, operando il controsorpasso su Draper. Musetti, inoltre, qualificandosi per la finale salirebbe a quota 2420, al 18° posto, scavalcando il francese Ugo Humbert.

Con il successo nel torneo, infine, l’azzurro andrebbe a quota 2505, al 17° posto, superando lo statunitense Ben Shelton. I piazzamenti appena citati sono definitivi e non virtuali, in quanto nessuno dei tennisti alle sue spalle può scavalcarlo, anche il virtù della regola che vuole che la Laver Cup non assegni punti per il ranking ATP.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 24 SETTEMBRE

Ranking lunedì 16 settembre: 2345, 19° posto.

Punti da scartare martedì 24 settembre: 90 (Chengdu 2023).

Punti da incamerare martedì 24 settembre: quelli di Chengdu 2024 (al momento 50).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 2305, 20° posto (scavalcato dal britannico Jack Draper).

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2355 punti, 19° posto (scavalcherebbe il britannico Jack Draper).

Ranking in caso di passaggio in finale: 2420 punti, 18° posto (scavalcherebbe il francese Ugo Humbert).

Ranking in caso di vittoria in finale: 2505 punti, 17° posto (scavalcherebbe lo statunitense Ben Shelton).