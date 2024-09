Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale agli US Open? Sfondato il milione e mezzo!

Jannik Sinner ha sconfitto Jack Draper e si è qualificato alla finale degli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione che va in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul britannico in tre set e si è così guadagnato il diritto di giocare l’atto conclusivo nella Grande Mela, dove ora se la dovrà vedere contro il vincente del derby statunitense tra Taylor Fritz e Francese Tiafoe.

Il numero 1 del mondo ha regolato il numero 25 del ranking ATP con il punteggio di 7-5, 7-6(3), 6-2 e ha così avuto la meglio in un confronto dove partiva con tutti i favori del pronostico, nonostante un precedente perso tre anni fa sull’erba del Queen’s. Il fuoriclasse altoatesino punta ora a conquistare il secondo Slam della propria carriera dopo essersi già imposto agli Australian Open lo scorso 28 gennaio, intanto ha sfondato il muro dei 10.000 punti nel ranking ATP.

Il 23enne ha compiuto un passo fondamentale verso l’obiettivo di chiudere la stagione in vetta alla graduatoria, ma ora deve compiere un ultimo sforzo per fare festa grande in terra statunitense e scrivere un’ulteriore pagina di storia. Il risultato odierno ha un’enorme importanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Jack Draper e qualificandosi alla finale degli US Open? Il montepremi è decisamente rilevante, visto che stiamo parlando di 1,8 milioni di dollari (circa 1,62 milioni di euro). Se l’azzurro dovesse vincere il torneo farà festa con 3,6 milioni di dollari (circa 3,24 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER CON LA FINALE AGLI US OPEN?

1,8 milioni di dollari (circa 1,62 milioni di euro).