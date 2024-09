Quando le semifinali di Luna Rossa? Programma, avversari, orari, tv

Luna Rossa si è qualificata alle semifinali della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano deve però ancora disputare l’ultima regata decisiva del round robin, che è stata rinviata a oggi pomeriggio a causa del maltempo che ha condizionato la giornata di domenica a Barcellona.

Team Prada Pirelli dovrà affrontare Alinghi: in caso di vittoria si garantirà il primo posto in classifica generale, in caso di sconfitta sarà prima se Orient Express dovesse sconfiggere INEOS Britannia, in caso di sconfitta e concomitante affermazione dei britannici allora si disputerà uno spareggio per designare il primo classificato.

Il primo classificato potrà infatti scegliere la propria avversaria in semifinale: sarà una delle altre tre classificate, dunque Luna Rossa punta a raggiungere questo traguardo per scegliere liberamente una tra INEOS Britannia, American Magic, la quarta classificata tra Orient Express e Alinghi.

Le semifinali della Louis Vuitton Cup saranno al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica all’atto conclusivo che determinerà gli sfidanti di Team New Zealand. Appuntamento dal 14 al 16 settembre, poi si osserverà un giorno di riposo (o di eventuali recuperi) e si proseguirà il 18 e 19 settembre con eventuali recuperi tra il 20 e il 23 settembre.

CALENDARIO LUNA ROSSA SEMIFINALE LOUIS VUITTON CUP

Regate: sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre.

Giorno di riposo/eventuali recuperi: martedì 17 settembre.

Regate: mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

Giorni di eventuali recuperi: 20-23 settembre.

CHI AFFRONTA LUNA ROSSA IN SEMIFINALE

Se Luna Rossa chiude il round robin al primo posto potrà scegliere la propria avversaria in semifinale: sarà una tra INEOS Britannia, American Magic, chi arriverà quarta tra Alinghi e Orient Express.

Luna Rossa sarà prima nel girone se batte Alinghi oppure se INEOS Britannia perde contro Orient Express. In caso di sconfitta contro gli svizzeri e di concomitante successo dei britannici, allora i due equipaggi disputeranno uno spareggio.

Alinghi sarà quarta nel girone e si qualificherà alle semifinali se batte Luna Rossa oppure se Orient Express perde contro INEOS Britannia. In caso di sconfitta contro gli italiani e di concomitante successo dei francesi, allora i due equipaggi disputeranno uno spareggio.

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.