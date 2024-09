Quando le prossime regate di Luna Rossa-Ineos? Date, programma, orari, tv

Fino a lunedì 7 ottobre Luna Rossa ed INEOS Britannia potranno contendersi la Louis Vuitton Cup 2024 di vela: a Barcellona, in Spagna, la finale, dopo le prime 4 regate, è sul punteggio di 2-2. Nell’ultimo atto della competizione si sta regatando al meglio delle 13 prove.

Vincerà dunque la Louis Vuitton Cup 2024 di vela l’imbarcazione che vincerà 7 confronti diretti. L’equipaggio che la spunterà, soprattutto, guadagnerà il diritto di affrontare i detentori dell’America’s Cup, ovvero Emirates Team New Zealand.

A differenza di quanto inizialmente previsto, lunedì 30 settembre passa dall’essere giorno di riserva a giorno di regate: in programma la quinta e la sesta sfida. Il duello proseguirà certamente anche martedì 1° ottobre, con settimo ed ottavo punto in palio.

Diventa così mercoledì 2 la prima giornata utile per chiudere i conti, dato che il programma prevede la nona regata e, nel caso in cui non bastasse, anche l’eventuale decima. Giovedì 3 altro giorno di riserva, infine venerdì 4 sono previste le eventuali sfide 11 e 12, mentre la 13ma e decisiva regata è calendarizzata per sabato 5.

La diretta tv della finale di Louis Vuitton Cup 2024 di vela è in programma su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup ed Italia 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity ed il canale YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO FINALE LOUIS VUITTON CUP 2024 DI VELA

Luna Rossa – Ineos Britannia 2-2 (al meglio delle 13 regate)

Lunedì 30 settembre, dalle ore 14.00: regata 5, a seguire regata 6

Martedì 1° ottobre, dalle ore 14.00: regata 7, a seguire regata 8

Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 14.00: regata 9, a seguire eventuale regata 10

Giovedì 3 ottobre: giorno di riserva

Venerdì 4 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 11, a seguire eventuale regata 12

Sabato 5 ottobre, dalle ore 14.00: eventuale regata 13

Domenica 6 ottobre: giorno di riserva

Lunedì 7 ottobre: giorno di riserva

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.