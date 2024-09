Powerlifting: Qarada, Cui, Guo e Degtyarev mattatori della prima giornata alle Paralimpiadi

Va in archivio la prima giornata di competizioni di powelifting alle Paralimpiadi di Parigi 2024: si sono svolti quattro gare, tutte senza la partecipazione di rappresentanti della Nazionale azzurra. Nella prima categoria salita in pedana, quella riservata ai -49 kg maschili, a spuntarla è stato il giordano Omar Sami Hamadeh Qarada, il quale si è imposto di misura sollevando 181 kg, una lunghezza in più del turco Abdullah Kayapinar, secondo con 180 kg. Bronzo, invece, per il vietnamita Le Van Cong (171 kg).

Nella categoria dei -45 kg femminili trionfo per la cinese Lingling Guo, dominatrice assoluta di una gara che l’ha vista compiere un percorso netto, con il nuovo record del mondo di 123 kg. A distanza siderale le altre avversarie: Zoe Newson ha infatti guadagnato il secondo posto con 109 kg, mentre la turca Nazmiye Muratli si è aggiudicata il terzo posto con 108 kg.

Nei -41 kg femminili bella prestazione per la cinese Zhe Cui, oro con il nuovo record paralimpico di 119 kg, davanti alla nigeriana Esther Nworgu (118 kg) ed alla brasiliana Lara Aparecida De Lima (118 kg). Il kazako David Degtyarev ha infine ottenuto il metallo più pregiato nella categoria dei -54 kg maschili, tirando su 188 kg e ben distanziando il cubano Pablo Ramirez Barrientos, argento con 185 kg, ed il cinese Jinglang Yang, bronzo con 179 kg.